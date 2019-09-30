Инспекторы ГИБДД научились вычислять пьяных водителей

Стало известно, как сотрудники Госавтоинспекции определяют пьяных водителей в потоке машин. Подробнее об этом сообщает DEITA.RU.

Бывший сотрудник столичного ГИБДД рассказал, что выдает на дороге водителя «под шафе» от трезвого. Во-первых, полицейские обращают внимание на внешний вид авто: если на корпусе видны свежие следы грязи, то можно предположить, что водитель возвращается с природы, где мог злоупотребить спиртным.

«Почти всегда мои коллеги останавливают машины с механическими повреждениями в целях выявления пьяных водителей, скрывшихся с места ДТП», - говорит бывший полицейский.

Игра в «шашки», лавирование по автомобильным полосам, заносы задней части авто во время движения и резкий сброс или набор скорости в глазах автоинспекторов тоже может свидетельствовать о том, что водитель находится за рулем в не совсем адекватном состоянии.

«Часто бывают случаи, когда пьяные водители специально останавливаются недалеко от поста ДПС, чтобы не быть задержанным. Когда к нему подходит сотрудник, чтобы уточнить не случилось ли чего, водители «выдают» себя излишней нервозностью и покраснением кожных покровов. Поговорив какое-то время с остановившимся, сотрудники ГИБДД не редко начинают ощущать идущий из салона характерный запах алкоголя», - продолжает инспектор отмечая, что зимой пьяных водителей легко определить по открытым окнам т.к. пары алкоголя приводят к запотеванию стекол.

Также, по словам спикера, в последнее время инспекторы стараются остановить всех выезжающих из мест отдыха типа водоемов или леса в связи с участившимися случаями вождения авто после «удавшегося празднества».

Напомним, за вождение в состояние алкогольного опьянения россиян ждет наказание в виде лишения водительского удостоверения от полутора лет и штрафа в размере от тридцати тысяч рублей. Помимо этого нетрезвый водитель на дороге создает серьезную угрозу жизни и здоровью всем остальным участникам движения.

Екатерина Цой