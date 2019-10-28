Инспекторы ГИБДД наживаются на чужом горе

Сотрудники ГИБДД порой не гнушаются методами выбора «хлебных» мест для своей работы. Подписчик паблика mestopro_khb рассказал о том, где «водятся» стражи дорог в Хабаровске, сообщает DEITA.RU.

Так, житель края рассказывает о том, что сотрудники ГИБДД дежурили недалеко от выхода из поминального зала. По словам автора поста, «доблестные органы тормозили всех и штрафовали за каждый пустяк, чем удивляли людей, у которых случилось горе».

Мужчина отмечает, что «гаишники» более часа осматривали каждую машину и требовали оплатить штрафы на месте, без рассрочек и протоколов.

«Похороны и так влетели в копеечку, так еще и эти коршуны налетели. Я надеюсь, что кто-нибудь их остановит», - сетует подписчик, добавляя, что претензии стражей порядка касались тонировки, наличия аптечки и уже имеющихся штрафов.

Отметим, что эксперты предупреждают автомобилистов, что «платить» гаишникам без составления протокола не стоит. Если ДТП не будет официально оформлено, такой штраф отправится прямиком в карман сотруднику инспекции. Еще опаснее, если полицейский спровоцирует таким образом водителя, а потом привлечет по статье за незаконную дачу взятки, наказание за которую куда строже и крупнее, чем за незначительное дорожное нарушение.

Кроме того, сама автоинспекция настоятельно рекомендует записывать на диктофон разговор с сотрудником ДПС. Закон в этом случае на стороне водителя – можно снимать и аудио, и видео. В таком случае инспектор не имеет права запретить запись такого рода.

Александра Маслова