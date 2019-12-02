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Инспекторы ГИБДД ненавидят это больше всего

инспектор, ГИБДД, ДПС, авто

Автолюбители в интернете рассказали, что, по их мнению, раздражает инспекторов ГИБДД в салоне автомобиля, сообщает DEITA.RU.

Так, первым в списке, по мнению водителей, это видеорегистратор или включенный смартфон. Особенно автолюбители заметили, что видеорегистратор как «красная тряпка» действует на «оборотней» в погонах. А обычные инспекторы не подают вида, замечая камеру.

Особое внимание инспекторы уделяют глушителю авто, если установлен спортивный глушитель, то они проявляют больше интереса к таким водителям. Считается, что здесь срабатывает устоявшийся стереотип, что водитель любит погонять, а значит — имеет большое количество штрафов.

Третье место в списке занимают наклейки с шутками и прибаутками. Надписи могут быть как вызывающими, так и провокационными. Также не вызывает большого восторга среди полицейских аэрография, не каждое изображение для них уместно.

Завершить список можно украшением салона и его декором. Здесь фантазия водителей может их унести куда угодно, а полицейским необходимо будет не обращать внимание на этой.

Иван Юрьев

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