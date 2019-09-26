Инспекторы ГИБДД превращают в «пьяных» таких водителей

Чудесного превращения из трезвого в пьяного водителя нужно опасаться тем автолюбителям, которые накануне вечером немного выпивали, сообщает DEITA.RU. Об этом пишет канал «АвтоЧК».

Традиционный развод от недобросовестных сотрудников ГИБДД процветает уже не первый год. Сотрудник ДПС останавливает водителя и предлагает «дыхнуть в трубочку». Как известно, отказаться автовладелец не имеет права, ведь тогда ему грозит лишение прав и крупных штраф.

Осознавая все последствия, трезвый водитель соглашается. Дальше есть два метода развода — второй «страж порядка» отвлекает водителя и первый меняет алкотестер на тот, в котором забиты «нужные» результаты. Второй вариант — недобросовестные инспекторы просто начинают разводить.

Разумеется, гаишники будут входить в положение, уверять, что смогут закрыть глаза на такую оплошность, конечно, за определенную плату. Здесь стоит понимать, что такой «развод» действует только на тех, кто накануне выпивал и надеялся, что все уже выветрилось.

К слову, вероятно, действительно, все выветрилось, поэтому автоэкперты рекомендуют требовать проведения медосвидетельствования в больнице, на что «оборотни в погонах» обычно не соглашаются и отпускают с миром.

Екатерина Брязгунова