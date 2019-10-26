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Инспекторы ГИБДД смертельно боятся этой статьи
Излишнюю активность инспектора ГИБДД можно пресечь, используя положения лишь одной статьи, сообщает DEITA.RU.
Иногда сотрудники дорожной полиции позволяют себе допустить превышение полномочий, выраженное в самоуправстве. Например, если сотрудник обнаружит, что ремень безопасности не пристёгнут, он вправе остановить автовладельца и выписать штраф. А вот лично открывать автомобиль и проверять надёжность крепления ремня безопасности, он не вправе. Самоуправство такого рода не сильно тяжёлое, однако по незнанию водитель может испытывать дискомфорт от общения с полицейским. Положения статьи 19.1 КоАП РФ напомнят инспектору ГИБДД о правомерности его действий, как информирует канал «Автомир». При самоуправстве водитель вправе обратиться на горячую линию.
При этом инспектора ГИБДД может и не испугать сам факт штрафа по статье, а вот выговор с занесением в личное дело наиболее неприятен. Подобный пункт в документах сотрудника может поспособствовать лишению премии и навредить карьере.
Знание своих прав позволит избежать лишних стрессов, а также трат.
Софья Корф