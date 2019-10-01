Инспекторы ГИБДД так берут «на понт» водителей

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«Словно конфетку у ребёнка отобрать» - такими словами можно описать весь процесс популярного метода инспекторов ГИБДД, сообщает DEITA.RU.
Стоит отметить, что сотрудники ГИБДД, работающие вдоль дороги в какой-то степени отменные психологи, которые сразу видят, как, сколько и с кого можно спросить. Один из старых и проверенных способов редко подводит инспекторов.
Сотрудник останавливает автомобиль, и осознав, что водитель авто неуверенный в себе человек, начинает «спектакль». Не представившись и не сообщив должность, инспектор удручённо качает головой, словно учитель укоряет двоечника. Автовладелец, начинает заметно нервничать, и в приступе паники может сам сказать о неких мелких нарушениях, если таковые присутствуют, но сразу не заметны.
Подобный нехитрый способ пользуется в ГИБДД большой популярностью и нередко приносит «актёрам» дополнительную копеечку. Водителям же стоит помнить, что одной из прямых обязанностей инспектора является доказательство вины водителя.
Софья Корф