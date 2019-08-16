Пользователей огородят о сомнительного контента, сообщает DEITA.RU.

Instagram даст возможность юзерам сообщать о постах, которые вызывают у них подозрение, после чего специалисты будут анализировать указанные данные на достоверность.

Как отметила администрация соцсети, публикации, признанные содержащими недостоверную информацию, не будут удаляться, но вместе с тем возможность их распространения будет ограничена.



Функция будет доступна в меню в правом верхнем углу каждого поста. Сообщается также, что соцсеть решила пойти на такие меры после участившихся случаев распространения фейков.

Дмитрий Шевченко