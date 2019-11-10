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19 Август 2019, 19:45

Инстаграм отключает лайки

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Социальная сеть Instagram объявила пользователям в США об отключении лайков в тестовом режиме, сообщает DEITA.RU.

Как сообщил в официальном аккаунте  руководитель компании Адам Моссери, пользователи не смогут увидеть лайки под публикациями других людей. Тестирование в США отключения лайков начнется через неделю.

Руководитель заметил, что лайки Instagram сначала отключит не всем, но многим американским пользователям социальной сети.

Стратегия компании состоит в том, чтобы убрать виртуальное соревнование между пользователями и стимулировать их к общению.

Instagram уже проводил эксперимент в латиноамериканских странах и Канаде. Количество лайков при этом пользователям не показывалось, но выводилось несколько профилей людей, лайкнувших пост.

Дмитрий Санников

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