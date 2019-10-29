«Инсульту – нет»: школьников в Приморье учат вовремя распознавать удар

В школах Приморского края проходят открытые уроки на тему распространённой болезни, сообщает DEITA.RU. Школьников с малых лет учат определять инсульт и обращаться за помощью к старшим.

Медицинское воспитание детей проводится в соответствии с задачами национального проекта «Здравоохранение». Кроме того, в преддверие Дня борьбы с инсультом, медики Приморского края напомнили о первых признаках заболевания и важности своевременной госпитализации.

Дмитрий Хан, заведующий отделением пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения краевой клинической больницы №1 отметил, что пациентов с признаками инсульта в кратчайшие сроки доставляют в клинику.

«Эти пациенты у нас с момента вызова оказываются в течение получаса. От момента появления первых симптомов до одного часа пациент получает медпомощь. Мы в течение получаса его получили, потом в течение тридцати минут обследовали, и через час уже человек начинает получать самое эффективное на сегодняшний день лечение ишемического инсульта. Есть «золотой час» - 4,5 часа, есть эффективная диагностика, которая позволяет человеку без знания медицины правильно определять признаки инсульта», - рассказал Дмитрий Хан.

«Золотой час» предполагает, что за 4,5 часа необходимо предоставить пациенту квалифицированную помощь. Чем раньше это произойдёт, тем выше вероятность отсутствия осложнений болезни.

Для удобного запоминания, на кареты скорой помощи в Приморском крае нанесена аббревиатура «УДАР». Сочетание букв нетрудно запомнить даже ребёнку. Улыбка, движение, артикуляция, решение – аббревиатура предполагает и последовательность действий. Если ребенок увидел, к примеру, у своей бабушки странную, будто искаженную улыбку, он может попросить её сделать несложное движение – например помахать рукой. Если женщине затруднительно сделать лёгкое действие, и при этом страдает артикуляция, выраженная в затруднении речи, необходимо принять решение о звонке в скорую помощь.

Софья Корф