Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта окажет содействие в создании «интеллектуального хаба» на острове Русском, сообщили DEITA.RU в организации.

Об этом стало известно по итогам встреч генерального директора Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) Леонида Петухова с руководителем подразделения морской промышленности компании АББ (ABB) Юхой Коскела и генеральным директором IBM в России и странах СНГ Ирис Джебой на полях Петербургского международного экономического форума

«Мы хотим, чтобы остров Русский на Дальнем Востоке стал «интеллектуальным хабом». Чтобы там формировались технопарки, были созданы центры технологической экспертизы. Для этого мы планируем развивать с нашими партнерами несколько направлений. Во-первых, Дальний Восток должен получить доступ к последним достижениям в области когнитивных технологий и искусственного интеллекта, а также содействие развитию российских ИТ-стартапов, осуществляющих свою деятельность в ДФО. Во-вторых, мы будем проводить отбор студентов по техническим специальностям, их дополнительное обучение, стажировки в IT-компаниях. Наша задача, чтобы специалисты, профессионалы нашли свою реализацию на Дальнем Востоке. Мы видим, что ABB открыл центр компетенций в Калининграде, который обслуживает европейский рынок и хотим, чтобы ABB обслуживал азиатский рынок с помощью подобного центра во Владивостоке», - прокомментировал Леонид Петухов.

Для этого планируется провести анализ передовых методик России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона (Китай, Япония, Сингапур ) в таких областях, как телемедицина, логистика, экология, безопасность, интеллектуальные транспортные системы, продвинутая аналитика, искусственный интеллект, интернет вещей, блокчейн и компьютерное зрение.

На Восточном экономическом форуме в сентябре 2018 года во Владивостоке Владимир Путин дал поручение создать на острове Русский научно-образовательный центр мирового уровня. Предполагается, что на острове Русский вскоре по велению президента возникнет центр цифрового развития, специализирующийся на разработке программного обеспечения, технологиях работы с Big data («большие данные») и кибербезопасности. Однако, помимо радужных перспектив, Остров известен еще и тем, что здесь умудряются похоронить даже самые радужные проекты.

Дмитрий Санников