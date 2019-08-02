Куда сахалинцам жаловаться на очереди в поликлиниках и отсутствие талонов? На заполненные мусорные контейнеры, неблагоустроенные дороги и плохую работу жилищно-коммунальных служб? С начала года по поручению главы области Валерия Лимаренко на Сахалине и Курилах формируется новая культура по взаимодействию с жителями. DEITA.RU рассказывает, как при помощи интерактивных проектов жители островного региона решают свои проблемы.

По инициативе Валерия Лимаренко заработал цифровой сервис «Сахалин. Онлайн». Как отмечает заместитель председателя правительства региона Вячеслав Аленьков, интерактивный проект «Сахалин.Онлайн» работает во всех муниципалитетах области. Его главная задача – сбор жалоб и пожеланий от населения, а также оперативное решение существующих проблем.

Платформе всего три месяца. С момента старта регистрацию на ней прошли около 2 тысяч человек. Чтобы сообщить о проблеме, надо лишь зарегистрироваться и написать о ситуации. Сервис гарантирует предоставить ответ в течение 10 дней, сегодня средний срок его получения–неделя. Среди решенных проблем – уже свыше 1900 случаев.

Например, жительница Охи Анна пожаловалась на несанкционированную свалку по улице Красных Партизан: гора с мусором была оперативно ликвидирована. В Южно-Сахалинске на улице Карьерной были поврежденные дорожные знаки, об этом на портал сообщил горожанин Максим. Сейчас здесь – установлены новые.

Благодаря цифровому сервису «Сахалин.Онлайн» островитяне участвуют в благоустройстве общественных пространств города, дворовых территорий, домов, комментируют работу «нерадивых управляек», жалуются на горводоканал. На портале обращения разделены на свыше 80 тематик и категорий, среди которых: «отсутствие воды», «длительное ожидание в очереди к врачу», «некачественно выполненный ремонт дороги», «грязь и мусор на остановке», «неисправное уличное освещение». При этом список возможностей платформы расширяется.

Менее месяца назад на портале заработала новая опция – теперь любой житель может принять участие в обсуждении проектов благоустройства (вкладка «Предложения»). Сейчас ведется сбор мнений о проекте велопарка на улице Горького в Южно-Сахалинске. Уже разрабатывается специальный раздел: «Чего хочет Сахалин?». Планируется, что здесь каждый сможет оставить свои предложения и идеи.

На особом контроле – вопросы благоустройства, отсутствия воды и электричества, медицины, а также «мусорная» тема.

«Только за последний месяц благодаря обращениям граждан ликвидировано 11 свалок», – подчеркнул Вячеслав Аленьков.

Важная тема – система здравоохранения. В этой сфере произошел огромный прорыв. Масштабная перезагрузка «болевой точки» региона ведется по инициативе врио губернатора Валерия Лимаренко. Кроме значительного снабжения материально-технической базы больниц и поликлиник, повышения заработной платы специалистов, для удобства жителей запущена горячая линия 1-300.

Эта новая интерактивная система предполагает эффективное и оперативное реагирование на жалобы и пожелания граждан. Сервис решает вопросы с лекарственным обеспечением, отсутствием талонов, невнимательного отношения медперсонала и многие другие.

Позвонить на горячую линию 1-300 можно в будни с 8 утра до 17 часов с любого телефона. Звонки для всех операторов бесплатные. Заместитель председателя правительства Антон Зайцев отмечает, что свыше 70% позвонивших, не дожидаясь ответа оператора, самостоятельно выбирают нужный им вариант и переключаются на конкретное медучреждение.

«Самое главное еще, конечно, в этом проекте – это общественный контроль. Мы понимаем, что каждый заявитель, который обращается на единый телефон, может оставить свои комментарии, и мы их видим, – подчеркивает Антон Зайцев. – Это была проблема для нас, что многие обращения, которые поступали в учреждения, не получали обратной связи. Сейчас мы эту проблему решаем».

При помощи этого сервиса сфера здравоохранения стала прозрачной. Специалисты видят, какая больница в чем нуждается, в какой поликлинике проблемы с лекарствами.

В рамках становления Сахалинской области в интерактивную площадку, власти планируют создать приложение для строительных волонтеров. Этот сервис призван объединить добровольцев области, которым небезразлична строительная сфера области, которые готовы помочь материально, делом или еще каким-либо образом. Работа планируется вестись совместно с общественными, в том числе благотворительными организациями. Согласно задачам сервиса, доля островитян, вовлеченных в добровольческую строительную деятельность должна значительно вырасти.

Перспектива развития региона – за интерактивными проектами, позволяющими улучшать жизнь жителей, считает руководство Правительства Сахалинской области. Работа в этом направлении активно ведется, а ее результаты находятся на личном контроле врио губернатора островного региона Валерия Лимаренко. По его мнению, жители не должны стоять в очередях и тратить свое время на сообщение проблемы. Такие цифровые сервисы позволяют областным властям держать прямой контакт с островитянами. Житель сам участвует в жизни региона, а область становится по-настоящему интерактивной площадкой.

Михаил Светлов