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Интерактивный концерт прошел в Приморье в рамках Конгресса народов

конгресс народов

Седьмой Конгресс народов Приморского края прошел в Находке 1 ноября. Площадкой для данного мероприятия Находка стала впервые. Участники Конгресса – представители общественных объединений и религиозных организаций, чиновники, предприниматели и журналисты. Программа - весьма насыщенная. Здесь и краеведческая конференция, и различные дискуссионные площадки, и даже интерактивный концерт. В отличие от обычного концерта, здесь выступить могли все желающие.  Под аккомпанемент живой музыки в исполнении различных национальных творческих коллективов со всего Приморья гостей мероприятия учили водить хороводы всех возможных видов: от классического круга до "корзиночки" и "воротец". Музыка тоже звучала на любой вкус: и родные с детства русские и украинские песни, и еврейская "Хава нагила", и уже ставшие привычными слуху приморцев корейские напевы. Те же, кто устал танцевать, могли прикупить себе понравившуюся вещь на выставке-ярмарке, проходившей тут же, или просто пообщаться с мастерицами.

Екатерина Блинникова, мастер ручного ткачества, г. Артем 

"Я заправляю ткацкий станок. На таких станках наши предки ткали пояса и ленты. Эта техника называется браное ткачество - от слова "брать", а не "бранить".  На один такой пояс длиной 3 метра у меня уходит около трех недель. Работа очень кропотливая. Делать такую работу с плохими мыслями просто не получится." 

Музей-мастерская народных ремесел "Жар-птица" из г. Фокино показал предметы быта первых переселенцев. А резчик по дереву из села Реттиховка Владимир Бойко представил гостям конгресса свои скульптуры «Лесные люди – удэге».

Михаил Светлов

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