Пользователи больше не смогут прятаться за аватаркой, сообщает DEITA.RU со ссылкой на RG.RU.

Заместитель секретаря Совета безопасности России Олег Храмов предположил, что развитие интернета идёт к тому, что в нём не останется анонимности.



По его словам, в будущем каждый пользователь, выходя в Сеть, будет проходить обязательную идентификацию и подтверждать свою личность.

Храмов также отметил, что решение проблемы возникновения кибер-атак лежит в плоскости понижения уровня анонимности в интернете.

Напомним, что с 1 ноября текущего года в России вступил в силу закон об автономном Рунете, подписанный президентом страны Владимиром Путиным.

Дмитрий Шевченко