Интернет-магазины грозят остановкой распродаж из-за законопроекта КПРФ

Весной Госдума планирует рассмотреть законопроект, согласно которому будет ужесточен контроль за розничной и Интернет-торговлей, в частности в рамках регулирования проведения распродаж. Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) ответила на это крайне негативно, пригрозив и вовсе не устраивать распродажи, сообщает DEITA.RU.

Данный законопроект был внесен депутатом КПРФ Олегом Лебедевым и служит дополнением к закону «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ» и закону «О защите прав потребителей». Документ предполагает более строгие правила, которым вынуждены будут следовать ритейлеры при проведении распродаж. Так, в частности, станет обязательным указание точных сроков акции и причины ее проведения, например, утилизация бракованных товаров или товаров, бывших в употреблении.

Автор инициативы уверен, что правового регулирования в отношении акционных распродаж сейчас недостаточно. Недобросовестные предприниматели вводят покупателей в заблуждение, искусственно накручивая цены до проведения акции для дополнительной выручки, чтобы потом снизить ее до первоначального уровня, ссылаясь на скидки. В связи с этим, Лебедев предлагает продавцам сообщать среднюю стоимость товара за прошедшие пол года, и именно на нее делать скидку.

В свою очередь АКИТ раскритиковала подобное нововведение. В ассоциации считают, что любой потребитель может сравнить цены на товар в ретроспективе за несколько месяцев на специальных интернет-ресурсах и получить всю нужную информацию перед покупкой. Для самих же предпринимателей новые обязанности по высчитыванию средней цены за полгода повлекут за собой усложнение бизнес-процессов, дополнительные расходы на программное обеспечение и увеличение персонала. В таком случае им проще и вовсе отказаться от проведения распродаж.

Более того, по мнению АКИТ, данный законопроект не только усложняет деятельность малого бизнеса, но и идет в разрез с регуляторной гильотиной, а упомянутые в документе процедуры, в частности расчет средней цены, могут противоречить другим уже существующим законам.

Однако эксперты уверены, что угроза Интернет-магазинов об отказе распродаж, вряд ли будет осуществлена. Проведение акций является ведущим инструментом торговли, и предприниматели не захотят терять дополнительную выгоду.

Ирина Елкина