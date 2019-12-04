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Интернет проведут в сельские школы Уссурийска

интернет

В следующем году сельские школы Уссурийского городского округа получат доступ к высокоскоростному интернету, сообщает DEITA.RU.

В администрации Уссурийска рассказали, что средняя скорость соединения будет не ниже двадцати мегабит в секунду. Отмечается, что общая стоимость работ в УГО равняет примерно семидесяти четырем миллионам рублей и, вероятнее всего, все затраты на внедрение скоростного интернета в отдаленные общеобразовательные учреждения возьмут на себя краевые власти.

«Налаживание доступа к всемирной паутине в сельских школах - это одно из ключевых мероприятий, которые должны быть реализованы в рамках нацпроекта «Образования». Работы по проведению интернета начнутся уже в следующем году», - рассказали в мэрии Уссурийска отметив, что по аналогии с городскими школами, в сельских учебных заведениях будет установлен лимит на максимальную скорость интернет-соединения в сто мегабит в секунду.

Кстати, обеспечение бесперебойным доступам в сеть школ в отдаленных населенных пунктах округа должно быть завершено к две тысячи двадцать четвертому году. Согласно нацпрограмме, к этому году почти девяносто пять процентов сельских учебных заведений Уссурийска уже должны активно использовать материалы всероссийской информационно-сервисной платформы образовательной среды в «цифре», наряду с городскими школами. 

Екатерина Цой

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