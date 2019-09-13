«Интернет закроют?» — россиянам рассказали о проблемах в сети

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В конце сентября россияне не смогут пользоваться интернетом в привычном для себя режиме из-за критического дефицита IP-адресов, сообщает DEITA.RU.

Эксперты полагают, что главная проблема, которая точно в первое время встанет перед интернет-пользователями – это постоянная борьба Всемирной паутины с ложными кибер-атаками. Массовый заход рядовых пользователей на сайты будут восприниматься принимающими каналами за DDOSы (атаки на сервер при помощи множественных запросов с большого количества компьютеров до тех пор, пока сервер не перестанет отвечать на запросы) и бот-атаки.

Как рассказали эксперты RIPE NCC, при каждом заходе на сайт миллионам россиянам придется проходить муторную процедуру введения капчи в доказательство, что они не роботы.  

Чтобы решить проблему, владельцам сайтов придется выкупать IP-адреса у коллег или ждать их освобождения.

Екатерина Цой

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