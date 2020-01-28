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Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Интригующее приглашение на грузинский вечер во Владивостоке появилось в Сети

Грузия

Опубликована владивостокская реклама столетней давности

Жителей и гостей города приглашали на культурное мероприятие, сообщает DEITA.RU.

Черно-белый снимок, датированный 1919 годом, опубликован в твиттере пользователем «фото История».

На кадре – осел, к спине которого привязана табличка-объявление «Только я не буду на Грузинском вечере в Золотом Рог(е) 26 марта». Справа от четвероногой рекламной конструкции позируют мужчины в форме азиатских солдат, слева – мужчина-азиат.

В здании современного торгового центра «Золотой Рог» до 1987 года находилась гостиница, а до 1932 года – театр. В то время, когда была сделана фотография, восстановленный после разгрома дом имел модные тогда электрическое освещение и паровое отопление. И как раз в 1919 году здесь собирался знаменитый клуб футуристов, членами которого были поэт Николай Асеев и художник Давид Бурлюк

Елена Кот

Фото twitter.com/phothistory

чб
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