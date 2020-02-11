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Инвалид, ушедший на могилу к коту, потерялся в Ленинградской области
Заявление в полицию подала жена
Полиция Ленинградской области три дня искала инвалида второй
группы, который ушел из дома, сообщает ИА DEITA.RU. О том, что 55-летний
мужчина ушел и не вернулся, в МВД рассказала его жена.
Как пишут «Невские новости», женщина рассказала, что 6 февраля ее супруг ушел из дома – он пошел на могилу к коту в Юнтоловском заказнике. Раньше мужчина никогда не уходил из дома надолго, да и семейных ссор в последнее время не происходило.
Мужчина нашелся 9 февраля. По словам его жены, по пути на могилу к коту мужчина забрел в гаражный кооператив к друзьям. Все три дня они пили.