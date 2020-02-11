Инвалид, ушедший на могилу к коту, потерялся в Ленинградской области

Полиция Ленинградской области три дня искала инвалида второй группы, который ушел из дома, сообщает ИА DEITA.RU. О том, что 55-летний мужчина ушел и не вернулся, в МВД рассказала его жена.



Как пишут «Невские новости», женщина рассказала, что 6 февраля ее супруг ушел из дома – он пошел на могилу к коту в Юнтоловском заказнике. Раньше мужчина никогда не уходил из дома надолго, да и семейных ссор в последнее время не происходило.

Мужчина нашелся 9 февраля. По словам его жены, по пути на могилу к коту мужчина забрел в гаражный кооператив к друзьям. Все три дня они пили.