Инвалидам Приморского края компенсируют затраты на адаптацию жилищных условий сообразно потребностям, сообщает DEITA.RU со ссылкой на сайт администрации Приморья.



Указ, в котором утверждён порядок адаптации жилья к потребностям инвалидов вступит в силу первого октября текущего года. Его поручил разработать глава региона Олег Кожемяко. Согласно положениям документа, родственники инвалидов смогут претендовать на компенсацию расходов на модернизацию жилья. Более того, затраты будут компенсированы и тем, кто обустраивал жильё в 2019 году. Компенсация будет выплачена однократно в рамках реализации краевой госпрограммы «Социальная поддержка населения Приморского края».

В 2020 году на компенсацию затрат на адаптацию жилья инвалидам Приморья выделят чуть менее сорока миллионов рублей из краевого бюджета. Три четверти данных средств будет направлено на компенсацию приобретения подъёмников для инвалидов-колясочников – 200 тысяч рублей на семью. Человек с ограниченными физическими возможностями должен иметь удобный доступ к собственному жилью, а также иметь возможность свободно передвигаться у себя дома. Помимо компенсации средств за подъёмник, инвалидам-колясочникам будет выплачена компенсация на расширение дверных и оконных проёмов в квартире, установку доводчиков и съёмных пандусов. Данные расходы будут компенсированы в размере до 50 тысяч рублей.

Работа проводится в рамках программы «Доступная среда». В Приморском крае программа реализуется с 2014 года, и осязаемые результаты работы уже есть. Более тысячи важных общественных объектов стали более доступны инвалидам за 5 лет. Показатель доступности данных объектов вырос на 40 процентов – с 19% до 59,6%.

Напомним, в Приморье начали работу 5 пригородных автобусов для инвалидов-колясочников. Оплата с инвалида и его сопровождающего не взимается.

Софья Корф