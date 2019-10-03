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Инвалиды Приморья смогут компенсировать расходы на адаптацию жилья
3 Октябрь 2019, 16:33
Порядка трёх с половиной тысяч маломобильных приморцев смогут компенсировать расходы на модернизацию жилья, сообщает DEITA.RU. Закон об адаптации помещений к потребностям инвалидов вступил в силу в Приморском крае с первого октября.
Так, частично компенсировать затраты помогут инвалидам-колясочникам, которые установят для своего удобства специальный подъёмник. Сумма компенсации может дойти до двухсот тысяч рублей. Кроме того, некоторым инвалидам на коляске некомфортно передвигаться по собственной квартире из-за узких дверных проёмов. Отныне проблему удастся устранить за счёт расширения дверных проёмов. Сумма данной компенсации составит не более пятидесяти тысяч рублей. Такая же сумма будет компенсирована и за приобретение съемных пандусов и установку доводчиков семьям инвалидов-колясочников.
Лицам с нарушением слуха, которые проживают в многоквартирных домах, компенсируют средства на установку видеодомофона, в размере до двадцати тысяч рублей.
Стоит отметить, что инвалиды могут компенсировать расходы на адаптацию жилья, понесенные с начала текущего года. Заявление на получение компенсации или аванса можно подать в «Единые социальные окна» по месту жительства.
Помимо этого, в Уссурийске открылся информационно-ресурсный центр «Опора», второй по счёту в Приморском крае. Теперь центр оказывает информационную поддержку инвалидам региона не только во Владивостоке. Первый центр был открыт ещё в феврале текущего года. За время работы специалисты центра оказали порядка полутора тысяч услуг пятистам обратившимся гражданам.
Работа проводится в рамках реализации государственной программы «Социальная поддержка населения Приморского края».
Софья Корф