Инвалиды Сахалина активно обучаются бытовым навыкам в «Уютном доме»

Областной реабилитационный центр для инвалидов принимает «учеников» в особенной тренировочной комнате, сообщает DEITA.RU.

Специально обустроенная комната под названием «Уютный дом» служит для обучения инвалидов навыкам самообслуживания. Простые для здорового человека действия, могут оказаться непосильными для инвалида. Поэтому главной целью занятий является восстановление утраченных навыков самообслуживания у людей с ограниченными возможностями здоровья.









Занятия стартовали в июле текущего года, за это время порядка сорока человек прошли обучение. В основном, желание обучиться изъявляли инвалиды-колясочники и люди, которые перенесли инсульт.









Помещение для тренировок - это модель двух комнат – кухни и спальни.

















Помещения оборудованы специальным образом, чтобы инвалиду было удобно самостоятельно обслуживать себя в бытовом плане – приготовить пищу, помыть посуду, взять одежду из шкафа.



















Оборудование было закуплено в рамках реализации региональной программы «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Сахалинской области на 2019-2020 годы».







Тренировочные комнаты «Уютного дома» созданы с учётом физиологических особенностей инвалидов. Кроме того, некоторые элементы интерьера и приспособления для удобства, инвалиды смогут установить и в своей собственной квартире для более комфортного проживания.













Софья Корф