Инвалиды смогут заниматься на спортивных площадках в Арсеньеве

Новые спортивные площадки для гимнастических упражнений, установленные по национальному проекту смогут посещать люди с ограниченными возможностями здоровья, сообщает DEITA.RU.

Как рассказал директор спортивной школы «Юность» Кирилл Ковалев, строительство спортивной площадки завершилось на днях, открытие комплекса прошло в пятницу, 25 октября. Работы по установки проходили в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни», являющегося составляющей нацпроекта «Демография».

«На наших площадках смогут заниматься не только спортсмены, но и люди с ограниченными возможностями здоровья. Специально для них был выбран необычный конструктив. К примеру, люди, использующие коляски, смогут делать упражнения на руках при помощи конусообразных брусьев», - заявил директор спортивной школы.

Он добавил, что на площадке большое количество гимнастических тренажеров, которые желающие смогут использовать для укрепления групп мышц, развития гибкости, повышения выносливости организма. Также смогут качать пресс, подтягиваться и отжиматься на брусьях и жители города.

По словам арсеньевцев, появление подобных объектов радует. Однако они отметили, что подобные доступные спортивные площадки должны появиться и в других местах, в особенности на окраине города, откуда детям тяжело добираться до центра.

Иван Юрьев