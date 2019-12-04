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Инвалиды Уссурийска отметили свой международный праздник

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Большой концерт в честь Международного дня инвалидов прошел в Уссурийском городском округе. Праздник в столице муниципалитета был проведен при поддержке городской мэрии и Думы Уссурийска в «Горизонте», сообщает DEITA.RU.

Гостями мероприятия стали самые активные приморцы, вложившие много сил в то, чтобы сделать среду в Уссурийске и населенных пунктах округа по-настоящему доступной для маломобильных граждан. Среди них - представители общественности и объединений инвалидов, руководители культурных, спортивных и других учреждений, в которых были созданы все условия для социальной адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья.

В своей приветственной поздравительной речи глава уссурийского парламента Александр Черныш обратился к собравшимся со словами благодарности за проявление активного неравнодушия и умение радоваться жизни при любых обстоятельствах. Председатель Думы пожелал особенным уссурийцам здоровья и неиссякаемых жизненных сил.

Следующим пунктом праздничной программы стала церемония награждения представителей общественных организаций инвалидов Уссурийска. Отмечается, что почетные грамоты и благодарности были вручены активистам за плодотворное сотрудничество с органами власти, внесение серьезного вклада в социальную интеграцию инвалидов и проведение ряда мероприятий, направленных на развитие инклюзии в городском округе.

В завершении празднования Международного дня инвалидов в Уссурийске на сцене выступили лучшие творческие коллективы округа, в которых занимаются дети и взрослые с ограниченными возможностями здоровья.

Кстати, торжественная церемония в честь праздника является одним из мероприятий, проводимых администрацией городского округа в рамках декады инвалидов, которая продлится с третьего по двенадцатое декабря.

Напомним, что в этом году мэрия Уссурийска уделила большое внимание развитию образовательной инфраструктуры в округе. Например, направила более сорока миллионов рублей на проведение капитального ремонта в школах и детских садах шести небольших населенных пунктах муниципалитета.

Екатерина Цой

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