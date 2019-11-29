Инвестиционное агентство Приморья подвело итоги года

В течение 2019 года специалисты Инвестиционного агентства Приморского края привлекли частные инвестиции в 81 региональный проект, которые в перспективе окажут значимое влияние на развитие различных отраслей - от сельскохозяйственного сектора до IT-технологий, сообщает DEITA.RU.

По словам представителей агентства, с каждым годом регион становится все более благоприятным для инвестирования. Этому способствует ряд факторов – мультипликативный эффект от взаимодействия с иностранными партнерами, работа приморских компаний на мировых торговых площадках, наличие информации о возможностях региона в открытом доступе на всех мировых языках, успешное функционирование преференциальных режимов – Свободного порта Владивосток и территорий опережающего развития и т.д.

Первый вице-губернатор края Вера Щербина по итогам прошедшего во Владивостоке Инвестиционного совета отметила важность создания электронного портала для внутренней и внешней аудитории инвесторов. По ее словам, в настоящее время Инвестиционный портал Приморья проходит модернизацию, при которой учитываются пожелание пользователей.

Замдиректора Инвестиционного агентства Елена Демиденко отметила, что Инвестиционный портал Приморья уже довольно узнаваем среди коллег из зарубежных стран. Основным направлением деятельности агентства она считает не просто помощь инвесторам и предпринимателям, а вложение средств в действительно перспективные проекты, которые в свою очередь будут развивать экономику края в дальнейшем самостоятельно, без помощи государства.

Отметим, поддержка инвесторов в Приморском крае оказывается в рамках реализации государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2013-2021 годы.