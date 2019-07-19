Депутаты Законодательного Собрания Приморского края рассмотрели изменения в закон «Об установлении пониженной ставки налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в краевой бюджет, для отдельных категорий организаций» на заседании комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам, сообщили DEITA.RU в ЗС ПК.

Законопроект касается обрабатывающих производств, осуществляющих производство автотранспортных средств и добычу полезных ископаемых. Предлагается установить, что инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль организаций в отношении расходов налогоплательщиков на приобретение и создание основных средств может применяться организациями (обособленными подразделениями организаций), расположенными на территории Приморского края, основным видом экономической деятельности которых является вид экономической деятельности Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, при условии, что величина выручки от указанных в законопроекте видов деятельности за налоговый (отчетный) период составляет 90 процентов и более в общем объеме выручки от реализации товаров (работ, услуг).

Документом также предлагается установить ставку налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в краевой бюджет, для определения предельной величины инвестиционного налогового вычета, в размере 5 процентов. При этом инвестиционный налоговый вычет в отношении расходов налогоплательщиков на приобретение и создание основных средств применяется ко всем объектам основных средств, за исключением легковых автомобилей. Предельная сумма расходов в виде пожертвований, перечисленных государственным и муниципальным учреждениям, осуществляющим деятельность в области культуры, учитываемых при определении инвестиционного налогового вычета, установлена в размере 100 процентов расходов.



«Мы рассмотрели в первом чтении важный законопроект для развития приморских предприятий. В соответствии с ним, компании, которые тратят деньги на техническое перевооружение, будут платить налог на прибыль меньше. Я думаю это даст хороший эффект, предприятия будут покупать новое оборудование, новые линии, новые тракторы, экскаваторы. Это особенно важно, например, для угольной промышленности, для всего добывающего производства», - отметил председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст Ахоян.



Законопроект планируется рассмотреть в первом чтении на очередном заседании Законодательного Собрания 24 июля 2019 года.

Дмитрий Санников