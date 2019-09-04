На полях Восточного экономического форума первый замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Сергей Тырцев рассказал, что с этого года инвесторы могут строить для себя необходимую инфраструктуру, а после вернуть затраченные средства, сообщает DEITA.RU.

«С этого года мы ввели новые правила, теперь инвесторы могут вернуть затраченные средства, которые они потратили на строительство инфраструктур», - рассказал первый заместитель министра развития Дальнего Востока и Арктики Сергей Тырцев.

Отметим, что эти правила касаются только резидентов Территорий опережающего развития. В настоящее время в ДФО создано 20 ТОРов. Как ранее писало DEITA.RU, некоторые компании, которые решили выйти из ТОРов, оказались в финансовой ловушке, так как должны вернуть средства, затраченное на строительство инфраструктуры для их проектов. В настоящее время резидентами ТОР является 416 компаний.

Иван Крышан