Инженер, учёный, программист: школьники Приморья мечтают быть нужными своей стране

Документальный фильм «Профессии будущего» помог школьникам Приморского края определиться с выбором профессии всей жизни, сообщает ИА DEITA.RU.

Фильм Свердловской киностудии и АРТ-продакшен «Профессии будущего» адресован подрастающему поколению – подросткам, которые пока ищут собственный путь, абитуриентам и студентам, а также учителям и родителям. В документальном фильме рассказывается о нескольких учениках старших классов, которые организовали первые проекты в сфере новых технологий. В фильме наряду с рассказом об изобретениях главных героев, раскрывается тема понимания своего предназначения. Съемки кинофильма были организованы в столице России, а также Санкт-Петербурге, на Урале и на Дальнем Востоке.

Премьера фильма прошла в День защиты детей ¬– 1 июня, однако ещё с осени прошлого года фильм активно демонстрировался школьникам. Специальные показы были организованы с ноября 2019 года по март текущего года, как сообщает пресс-служба фильма. Исследователи, которыми стали представители Фонда развития культуры и кинематографии СТРАНА изучили влияние документальной кинокартины на выбор будущей профессии школьников.

Аналитика была проведена среди учеников с седьмого по одиннадцатый класс, которые анонимно ответили на вопросы. Оказалось, что фильм оказал значительное влияние на предпочтения школьников.

Например, более чем в два раза снизилось число тех, кто хотел бы уехать из России – до просмотра процент таких школьников составлял 6,9%, после - лишь 3%. Также стало больше школьников, которые имеют конкретные мечты, хотят кем-то стать и желает что-либо сделать (с 19% до 24%). Число тех школьников, которые мечтают о приобретении каких-либо материальных вещей, например, современного смартфона, автомобиля, сократилось с 13,4% до 8,4%.

Предпочтения к изучению той или иной профессии также сместилось в сторону «плюса». Возросло число желающих стать инженерами (6,3% вместо 2,3% до просмотра картины), учёными (1% вместо 0,5%), программистами (5,6% вместо 4,3%). Также возросло число ребят, которые желают стать военными - с 5,8% до 6,3%.

Желаемыми профессиями после знакомства с фильмом среди приморских школьников стали врач или ветеринар, данным профессиям отдали предпочтение свыше 11% участников опроса; творческие направления, такие как режиссёр, художник, дизайнер, артист эстрады. Связать свою жизнь с творчеством желают почти 10% опрошенных. Предпринимателями мечтает стать чуть менее 6% участников опроса.

Как отмечает режиссер и продюсер фильма «Профессии будущего» Татьяна Третьякова, главными изменениями после просмотра можно назвать то, что у подростков появляется оформленное желание приносить пользу социуму и государству в целом.

Примечательно, что фильм оказал влияние и на взрослую аудиторию. Кинопленка будто напомнила родителям и педагогам, какими они были много лет назад, и что любой малыш по сути является исследователем, поэтому так важно находиться рядом, и стимулировать его тягу к новым знаниям. Родители, ознакомившись с сюжетом кинокартины начинают лучше понимать, в каком направлении на данный момент развиваются технологии, и как можно помочь своему ребёнку на пути к успеху.