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Инженеры-электрики получают достойную зарплату в столице
13 Сентябрь 2019, 10:55
Зарплата инженера, специализирующегося на электрике, в дальневосточной столице составляет 60 тысяч рублей, передает DEITA.RU. Информацию об этом опубликовал сервис Superjob.
Согласно полученным данным во время проведения аналитического исследования, в котором приняли участие 70 российских городов, можно прийти к выводу, что заработную плату выше можно получить только в Москве и Санкт-Петербурге. Там инженеры-электрики получают 56 и 70 тысяч соответственно.
У дальневосточников с зарплатами немного хуже. Так, в Чите такие специалисты получают 50 тысяч, а в бывшей столице Дальнего Востока — 57 тысяч рублей.
Екатерина Брязгунова