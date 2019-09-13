Инженеры-электрики получают достойную зарплату в столице

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Зарплата инженера, специализирующегося на электрике, в дальневосточной столице составляет 60 тысяч рублей, передает DEITA.RU. Информацию об этом опубликовал сервис Superjob.

Согласно полученным данным во время проведения аналитического исследования, в котором приняли участие 70 российских городов, можно прийти к выводу, что заработную плату выше можно получить только в Москве и Санкт-Петербурге. Там инженеры-электрики получают 56 и 70 тысяч соответственно.

У дальневосточников с зарплатами немного хуже. Так, в Чите такие специалисты получают 50 тысяч, а в бывшей столице Дальнего Востока — 57 тысяч рублей.

Екатерина Брязгунова

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