От подоходного налога могут освободить тех россиян, которые оформили себе ипотечные каникулы, сообщает DEITA.RU. Данный законопроект рекомендован к принятию во втором чтении в Государственной Думе.

Проект закона предусматривает освобождение граждан, воспользовавшихся возможностью взять ипотечные каникулы, от уплаты налога для физических лиц. Однако речь идет только о тех доходах, которые получены в связи с экономией на процентах в ходе каникул.

Напомним, в 2019 году был принят закон, который позволяет гражданам взять ипотечные каникулы в некоторых случаях, например потеря работы или получение инвалидности. В этот период люди могут либо вообще не платить кредит, либо значительно уменьшит размер платежа.

Екатерина Брязгунова