Граждане получат возможность многократно брать отсрочки по ипотечным выплатам, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Топ-менеджер Сбербанка Олге Ганеев рассказал журналистам о том, что у некоторых категорий россиян будет шанс несколько раз оформить, так называемые, ипотечные каникулы - время до полугода, когда можно не вносить ежемесячные платежи по ипотеке.

Этот период государство будет предоставлять тем, кто по тем или иным причинам окажется в тяжёлой жизненной ситуации и не сможет временно обслуживать взятые на себя обязательства.

Теперь, финансовые власти страны хотят дать возможность повторять этот период тем, у кого будут прописаны особые условия в ипотечном договоре, а также тем, у кого будет единственное жильё, находящееся под залогом.

Таким образом, взять передышку во второй раз будут вправе заемщики, продавшие первую квартиру, купленную в кредит, и вновь оформившие ипотеку на приобретение недвижимости.

Дмитрий Шевченко