В России ипотечные ставки выросли, и в ближайшее время снижаться не будут, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РГ.

О причинах и фактах рассказал аналитик управления операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Александр Осин.

После рекордного падения цен ниже трех процентов годовых в 2018 году рост индекса потребительских цен постепенно ускорился, говорит эксперт. Это поспособствовали долги в смежных сферах банковского кредитования. Это особенно влияет на нефинансовые организации, у которых просрочка превысила семь с половиной процентов, приблизившись к десятилетнему максимуму.

Банки не снижали ставки, даже несмотря на сокращение инфляции, поэтому замедленной рост цен и дальше не снизит ипотечные ставки. Ускорение же инфляции их только сделает дороже.

К слову, добавляет Осин, инфляция в ближайшие месяцы может снизиться, поскольку рубль укрепился, и цены на бензин перестали расти с бешеной скоростью.

Чтобы сформировать устойчивый тренд на снижение ипотечных ставок и сделать спрос стабильным и долгосрочным, нужно формировать план докапитализации банков, ремонетизации экономики, и, возможно, ограничить волатильность на валютном и долговом рынке в моменты, когда они нестабильны финансово.

Анастасия Туркова