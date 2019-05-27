В стране резко выросло число брачных договоров, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Российскую газету".

Эксперты констатируют: супруги всё чаще стали оформлять брачные договоры для того, чтобы взять ипотеку. С начала текущего года подписано около 25 тысяч контрактов и скорее всего прошлогодний рекорд будет побит.

По мнению специалистов, брачный договор направлен не на ущемление прав и ограничение в действиях кого-то из супругов, а на придание стабильности и предсказуемости имущественным отношениям.



Чтобы избежать отказа банка в ипотеке, заключается брачный договор с указанием на то, что приобретаемая в кредит квартира будет отнесена к личной собственности платежеспособного супруга. Таким образом, ответственность по возврату кредита будет нести именно он.

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