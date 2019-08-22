Таких объёмов ипотечного долга в истории России ещё не фиксировали, сообщает DEITA.RU.



Аналитическое бюро FinExpertiza зафиксировали абсолютный рекорд задолженности по ипотеке среди россиян. Как оказалось, по сравнению с началом 2014 года долг вырос в 3 раза на 2,6 триллиона рублей.

За первое полугодие текущего года общий объём ипотечных кредитов россиян вырос на 9,24%. В январе общая сумма долга составляла 6,4 триллиона рублей, но к началу июля перевалила отметку в 7 триллионов.

При этом, аналитики выяснили, что больше 30% ипотечного долга россиян приходится на Москву и Московскую область, а также Санкт-Петербург. В столице общий размер ипотечного портфеля составил 822 миллиарда рублей.

Кроме этого, специалисты отмечают, что спрос на ипотеку в России постепенно спадает.

Дмитрий Шевченко