В преддверии очередного Восточного экономического форума резко активизировались дальневосточные власти различного уровня и давай презентовать населению и своим федеральным кураторам разные новые социальные инициативы, сообщает DEITA.RU. Напомним в прошлом году на ВЭФ - 2018 было презентовано, что именно развитие социальной инфраструктуры «центров экономического роста» должно стать основой дальневосточной политики страны. Всего, как заявил министр Козлов, до 2021 года в 11 регионах Дальнего Востока должен быть построен и модернизирован 431 социальный объект.

Однако конец 2018-го – начало 2019 года ознаменовались на Дальнем Востоке крупными электоральными скандалами в Приморье и Хабаровском крае, которые попутно вскрыли целый пласт застарелых социальных проблем, от обманутых дольщиков до неудовлетворительной экологической ситуации – куда уж тут создавать новое, если со старым еще не все решили. Так что тема инфраструктурного социального прорыва начала снова массово появляться в риторике дальневосточных чиновников только во втором квартале 2019 года.

Интересно, что в силу нарастающей политико-социальной апатии населения серьезных обсуждений в обществе, если анализировать текущие тренды социальных пабликов, не вызвала даже очередная инициатива властей по привлечению переселенцев на Дальний Восток. Да, речь идет именно о грандиозном шаге навстречу потенциальным и не только дальневосточникам – ипотеке по 2%. В основном все ограничилось материалами ряда заинтересованных СМИ да комментариями окологосударственных функционеров, так сказать «по долгу службы».

В целом население, которое уже обожглось на таких громко распиаренных проектах как «Квартира молодой семье» и «Земля многодетным», не ждет от новой кампанейщины дико прорывного эффекта.

Хотя по сути об эффекте никто, а в частности презентовавший проект полпред Трутнев, особо и не распространялся. Да - механизм разрабатывается, да – ипотеку обещают давать на 20 лет, финансировать будут опять многодетных и «гектарщиков» – тех, кто получил дальневосточный гектар по одноименной программе. На целевую программу выдать Фонду развития Дальнего Востока субсидию в 7,5 миллиарда рублей. Вот из этих денег Фонд и должен будет финансировать операторов программы – ипотечные агентств, в том числе, видимо, созданные администрациями субъектов ДФО и уполномоченные банки. К тому же, сами регионы должны будут дать еще и госгарантии, очевидно в рамках субсидии, тем самым уполномоченным коммерческим банкам, а уже они будут выдавать кредиты людям под 2%.

Но и с процентами пока не все ясно: «Будем стремиться к ставке для людей около 2 процентов», — заявил Юрий Трутнев в интервью «Российской газете». То есть фактически к 2-м будут только стремиться, а точнее к цифре около 2-х.

Однако вот в таких мелочах, как правило, и кроется тот самый дьявол, которого все так боятся.

Начнем с того, что 7,5 миллиардов рублей – не такая великая сумма для существенного повышения интереса к Дальнему Востоку.

Например, в 2018 году Дальневосточный федеральный округ построил 2236,0 тыс. кв. м жилья, а в первом квартале 2019-го – 465 тыс. В Приморском крае за первое полугодие 2019 года сдали 2515 квартир общей площадью 203,7 тысячи квадратных метров. Средняя площадь одной квартиры составила по краю 81 квадратный метр, а домов – 166,3 квадратных метра. С учетом того, что рыночная стоимость жилья в столице ДВФО редко ниже 75 000 руб. за квадратный метр, а в основном начинается от 83 – 85 тыс. и легко переваливает за 100 000 тыс., выделяемых миллиардов, например, при нулевом первоначальном взносе заемщика, хватит прогарантировать не более 75 - 80 тыс. квадратных метров жилой площади, что составляет менее 5 процентов от объемов, введенных в ДФО, к примеру, в прошлом году.

Безусловно, речь идет только о некоем гарантийном фонде, но коммерческие банки, которые все-таки рано или поздно уполномочат, едва ли будут рассматривать указанный проект, как социальную нагрузку, и потребуют гарантий, что называется, по полной. Кстати, в связи с тем, что механика предоставления льготной ипотеки под 2% еще только прорабатывается, большинство банков затрудняются прокомментировать эту тему. Что же касается «гектарщиков», то инструмент «чистой ипотеки» на постройку дома - не самый распространённый продукт и на коммерческом рынке финансовых услуг. Взять кредит на постройку дома зачастую можно только под залог имущества или другой недвижимости, фактически это будет потребительский кредит, но если в залоге будет участвовать недвижимость, то с большой долей вероятности банк назовет его «ипотечным». Но вот при получении кредита на постройку дома с нуля, что будет объектом залога? Дом, которого еще нет? А может тот самый гектар, который по факту не «гектарщика» - его могут отобрать по целому ряду причин, видимо, как здесь будут урегулироваться отношения человека, фонда и банка тоже пока не придумали. В свою очередь создание ипотечных агентств при администрациях субъектов также ляжет дополнительной нагрузкой на их бюджеты. Так что не до конца ясно, какие преференции территории получат в краткосрочной и среднесрочной перспективе, а ведь именно в таких пределах пока и строится вся региональная политика: вызов – ответ.

Понятно, что заявление об ипотеке под 2 процента должно лечь в отчетные материалы на ВЭФ – 2019, вот мол, шаги по привлечению населения нового и решения насущных социальных проблем старого делаются, как и обещано. Вот только смогут ли такие проекты реально способствовать развитию Дальнего Востока? – вопрос, по меньшей мере спорный.

Алексей Егоров