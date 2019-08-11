Сбербанк объявил о снижении процентной ставки по кредитам на приобретение жилья, сообщает DEITA.RU.

Кредиты на приобретение жилья по семейной ипотеке с господдержкой по сниженной ставке начнут оформлять с 12 августа текущего года. Снижение процентной ставки составит не более одного процента, итоговая ставка будет начинаться с 5 процентов годовых.

Например, если во Владивостоке приобрести жильё по ипотеке с государственной поддержкой, выплаты в месяц могут составлять порядка 38 тысяч рублей. Двухкомнатная квартира на этапе строительства в спальном районе города стоит порядка 4,5 миллиона рублей. Если при расчете ипотеки использовать минимальную процентную ставку, которую предлагает Сбербанк и ориентироваться на срок 15 лет, переплата составит чуть более 1,9 миллиона рублей.

Привлекательное предложение от Сбербанка будет действовать для тех семей с детьми, у которых на период с начала 2018 года по 1 марта 2023 года родится второй или последующий ребёнок. При этом указано, что кредит предоставляется для приобретения жилья ещё на этапе строительства, так и готового жилья от застройщика.

Напомним, Сбербанк объявил о новой возможности для россиян. Оплатить услуги ЖКХ теперь можно будет на кассе в супермаркете при наличии пластиковой карты.

Софья Корф