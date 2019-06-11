Цифры говорят о том, что в России становится всё труднее купить даже кредитное жильё, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Уже давно жилищная проблема в России стоит очень остро. Чтобы обзавестись своим жильём гражданам приходиться проходить через всё более сложный путь. Когда в стране заработала система ипотечного кредитования, казалось, что именно она является спасением для большинства россиян, однако по прошествии многих лет даже она начала давать сбой.

Так, последнее исследование бюро "Эквифакс" говорит о том, что теперь в России средний займ по ипотеке вырос до 2,55 миллиона рублей, что является абсолютным рекордом за всю историю существования этого механизма по приобретению собственного жилья.

Примечательно, что этот показатель вырос всего за год и вырос аж на 18%. Возможно, именно из-за увеличения суммарной выплаты за ипотеку уменьшилось количество таких договоров. Падение за год составило 10,5%.

При этом генеральный директор экспертного бюро Олег Лагуткин отмечает, что график роста средней суммы по ипотеке неуклонно растёт, тогда как многие другие показатели имеют сезонные изменения.

Ранее сообщалось о том, что для обладателей кредита по ипотеке, возможно, разрешат не платить НДФЛ.

Дмитрий Шевченко