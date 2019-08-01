Финансовые власти страны заявили о повышении доступности ипотеки, сообщает DEITA.RU.

Центробанк назвал средний процент по ипотеке в стране. Он составил всего 10,28%. При этом, регулятор отмечают, что этот показатель при прошлых замерах средней ипотеки на рынке недвижимости был на 0,25% выше.

Более обременительные условия складывались ещё в апреле и мае. Средние ставки составляли 10,42% и 10,56% соответственно.

При этом, согласно статистике ЦБ, в феврале текущего года средневзвешенная ставка по жилищным кредитам составляла 9,87% а в марте — 10,15% годовых.

Дмитрий Шевченко