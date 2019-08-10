Банк предложил клиентам ипотеку под ноль процентов годовых, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА ФАН. Заманчивое предложение прозвучало в Дании.

На двадцать лет выдает желающим ипотеку кредитная организация Nordea Bank Abp.

Низкую ставку могут предложить клиентам многие местные банки, а срок погашения ипотечного кредита у датчан может достигать тридцати лет – если брать ее по ставке в половину процента годовых.

Один из банков даже предложил клиентам ипотечное кредитование с отрицательной ставкой на десять лет. Jyske Bank таким образом будет помогать выплатами тем, кто собрался приобретать жилье.

Анастасия Туркова