Новости
«Это полный контроль над жизнью каждого»: эксперт об инициативе Путина
16 Октябрь 2019, 00:30
Госдума прокомментировала введение единой платежки по ЖКХ
15 Октябрь 2019, 23:45
Обязательную комиссию для всех клиентов вводит Сбербанк
15 Октябрь 2019, 23:15
Матерей-одиночек лишат детских пособий
15 Октябрь 2019, 22:45
Ипотеку под 0,1% начнут выдавать в новом году
15 Октябрь 2019, 22:15
Запад встрепенулся: Шойгу поднимает ядерные силы
15 Октябрь 2019, 21:45
Отмену моратория на смертную казнь все же рассмотрит Госдума
15 Октябрь 2019, 21:15
Большегруз протаранил легковушку: пробка образовалась в столице
15 Октябрь 2019, 20:45
Ипотеку под 0,1% начнут выдавать в новом году
Министр рассказала, кому можно будет ее получить, сообщает
DEITA.RU.
В России с 1 января 2020 года начнут реализовывать еще одну льготную ипотечную программу. Кредит на жилье будут выдавать под минимально возможный процент – но его размер точно неизвестен, сообщает DEITA.RU.
Обо всех деталях этой ипотеки рассказала заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут, сообщает Lenta.ru.
Так, процент новой ипотеки будет снижен до 3%. Однако регионы могут дофинансировать этот проект и тем самым снизить процент для своих жителей до 0,1%. Работать с этой программой будет Сбербанк и Россельхозбанк. Ожидается, что запуск пройдет уже 1 января 2020 года – сумма заложена в проект бюджета.
Получить такую сверхльготную ипотеку смогут только жители сельской местности РФ. О других деталях пока не сообщается.
Елена Миронова