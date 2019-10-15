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Ипотеку под 0,1% начнут выдавать в новом году

дом

Министр рассказала, кому можно будет ее получить, сообщает DEITA.RU.

В России с 1 января 2020 года начнут реализовывать еще одну льготную ипотечную программу. Кредит на жилье будут выдавать под минимально возможный процент – но его размер точно неизвестен, сообщает DEITA.RU.

Обо всех деталях этой ипотеки рассказала заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут, сообщает Lenta.ru.

Так, процент новой ипотеки будет снижен до 3%. Однако регионы могут дофинансировать этот проект и тем самым снизить процент для своих жителей до 0,1%. Работать с этой программой будет Сбербанк и Россельхозбанк. Ожидается, что запуск пройдет уже 1 января 2020 года – сумма заложена в проект бюджета.

Получить такую сверхльготную ипотеку смогут только жители сельской местности РФ. О других деталях пока не сообщается.

Елена Миронова

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