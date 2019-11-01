telegr wh call

Новости

Назван самый татуированный город России

1 Ноябрь 2019, 19:40

«Трезвый в пьяного за секунду» — как избежать развода ГИБДД

1 Ноябрь 2019, 19:20

Ипотеку под 1% запустил Сбербанк

1 Ноябрь 2019, 19:00

Пешком по тайге без тепла и припасов: людей спас рейсовый вертолет

1 Ноябрь 2019, 19:00

Лавров раскрыл планы на военный союз с Китаем

1 Ноябрь 2019, 18:40

Вертолет упал в Японское море

1 Ноябрь 2019, 18:22

Три причины не менять рано летнюю резину на зимнюю

1 Ноябрь 2019, 18:20

«Наступают холода» - прогноз на праздники не радует

1 Ноябрь 2019, 18:00

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Ипотеку под 1% запустил Сбербанк

дом

Сбербанк разработал новый механизм ипотечного кредитования, благодаря которому проценты по выплатам могут составить 1% на льготный период, сообщает DEITA.RU. Новый инструмент рассчитан как на покупателей недвижимости, так и на застройщиков, пользующихся услугами кредитной организации.

Как отметили в Сбербанке, чтобы получить ипотечный заем необходимо, застройщику часть скидки направить в пользу покупателя. В банке считают, что благодаря этому получится стимулировать продажи, а физические лица смогут выбирать из нескольких вариантов. В свою очередь покупателю будет предложено два варианта: фиксированная ставка на весь период или на период строительства.

При выборе первого варианта скидка может составить до 1,4% годовых от текущей ставки кредитной организации. Второй вариант предусматривает до 4% годовых, однако ставка автоматически вырастет, после введения в эксплуатацию дома. 

Так, люди участвующие в программах банка и при внесении 1/5 от первоначального взноса снизят ставку до 5,3%, правда после завершения строительства она может вернуться к обычному уровню 9,3%. Благодаря новому механизму и госпрограммам на льготный период ставку можно снизить до 1%.

Отметим, что программа была разработана после введения эскроу-счетов. Попасть под нее возможно, если застройщик использует для нововведения счета Сбербанка.

Иван Юрьев

Читайте также:

ЦБ лишил лицензии одного из крупных банков страны

Сбербанк заявил о серьезных проблемах

Как получить пенсию в 30 тысяч рублей, сказали в Сбербанке

Популярное

Полпред спас Кожемяко

Главный строитель "Аллигатора" пропал при странных обстоятельствах

«Мы давно ждали, что это случится» - часть моста рухнула в Приморье

Как чуял: уволенный Медведевым генерал готовил убийство
Загрузка...
Загрузка...