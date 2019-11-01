Ипотеку под 1% запустил Сбербанк

Сбербанк разработал новый механизм ипотечного кредитования, благодаря которому проценты по выплатам могут составить 1% на льготный период, сообщает DEITA.RU. Новый инструмент рассчитан как на покупателей недвижимости, так и на застройщиков, пользующихся услугами кредитной организации.

Как отметили в Сбербанке, чтобы получить ипотечный заем необходимо, застройщику часть скидки направить в пользу покупателя. В банке считают, что благодаря этому получится стимулировать продажи, а физические лица смогут выбирать из нескольких вариантов. В свою очередь покупателю будет предложено два варианта: фиксированная ставка на весь период или на период строительства.

При выборе первого варианта скидка может составить до 1,4% годовых от текущей ставки кредитной организации. Второй вариант предусматривает до 4% годовых, однако ставка автоматически вырастет, после введения в эксплуатацию дома.

Так, люди участвующие в программах банка и при внесении 1/5 от первоначального взноса снизят ставку до 5,3%, правда после завершения строительства она может вернуться к обычному уровню 9,3%. Благодаря новому механизму и госпрограммам на льготный период ставку можно снизить до 1%.

Отметим, что программа была разработана после введения эскроу-счетов. Попасть под нее возможно, если застройщик использует для нововведения счета Сбербанка.

Иван Юрьев