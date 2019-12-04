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Ипотеку под смешные проценты обещает Центробанк россиянам
Ставки по ипотечным кредитам могут упасть до восьми процентов в ближайшее время, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделала зампредседателя Центробанка Ольга Полякова.
По словам Поляковой, существует нацпроект «Жилье и городская среда». Согласно этому документу, россияне должны иметь возможность взять ипотеку ниже восьми процентов.
Здесь нужно отметить, что Банк России не может диктовать, какая процентная ставка должна быть у той или иной кредитной организации. Однако на сегодняшний день 8 процентов — это уже реальность.
Ранее прошла информация о том, что в 2020 году сельские жители смогут взять потребительских кредит на ремонт сельского дома по ставке не выше пяти процентов годовых. Размер кредита не должен превышать 250 тысяч рублей, а для жителей Дальнего Востока — 300 тысяч.
Екатерина Брязгунова