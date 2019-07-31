Эксперты сходятся во мнении о необходимости поддержки ипотеки на государственном уровне, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Lenta.ru.

Риэлторы из компании "Метриум" опросили участников рынка и выступили с заключением о важности первого взноса по ипотеке за счёт средств государства.

По их мнению, такой подход не только существенно облегчит получение заветного договора по ипотеки для жителей страны, но и подстегнёт развитие строительного бизнеса, который увеличит объёмы возведения нового жилья.

Субсидирование первого взноса по ипотеке эксперты признали важным ещё и потому, что застройщики уже в этом году переходят на новую модель финансирования строек.

Теперь девелоперы уже не смогут воспользоваться средствами дольщиков, что может означать, что государственная поддержка ипотеки также станет помощью застройщикам.

Ранее субсидировать первый взнос при взятии ипотеки предложил президент России Владимир Путин.

Дмитрий Шевченко