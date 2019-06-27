Право на членство в накопительно-ипотечной системе получит большее количество граждан, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Парламентскую газету».

Сержанты, старшины, солдаты и матросы, поступающие на военную службу по контракту в следующем году при условии общей продолжительности этой службы свыше трёх лет автоматически становятся участниками НИС.

Также предлагается включить в НИС военнослужащих, поступающих на службу по контракту не в первый раз, но не ставших участниками программы – если они согласны.

А вот отказ в участии в НИС получат те, кто уже имеет жильё или денежные средства для его покупки, уволились с военной службы, но вновь на неё вернулись.

Анастасия Туркова