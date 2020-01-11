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6 Декабрь 2019, 18:15

Иран признался в том, что сбил украинский лайнер

самолет

 

Иран официально признал свою трагическую ошибку. Украинский лайнер сбила ракета ПВО Ирана, сообщает DEITA.RU.

Как пишет ТАСС, приводя сообщение иранского СМИ, причиной крушения судна стала «человеческая ошибка». Глава иранского МИД заявил о том, что службы проявили слишком усиленную бдительность из-за «авантюризма» США. Чиновник отметил, что самолет пролетал недалеко от военного объекта. Бойцы приняли его за американский военный самолет.

Напомним, что самолет рухнул 8 января. На борту лайнера были 167 человек пассажиров и экипаж из девяти человек. После крушения ни один не выжил.

Ранее отмечалось, что последний записанный разговор пилотов был самым обычным, экипаж был спокоен и работал в штатном режиме – крушение произошло молниеносно – пилоты даже не успели отправить сообщение диспетчерам.

Александра Маслова

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