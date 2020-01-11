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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Иран сказал, что случилось с украинским самолетом

самолет

Экспертное сообщество начало сомневаться в одной из версий авиакатастрофы, сообщает DEITA.RU.

Организация гражданской авиации Ирана рассказала, что происходило с самолетом «Украинских авиалиний» в аэропорту Тегерана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Fars.

Так, одна из версий произошедшей авиакатастрофы – неполадки в самом лайнере. Косвенно на это указывала часовая задержка вылета. Однако иранская сторона опровергла эту информацию. Задержку вылета объяснили перегрузом: слишком много пассажиров и слишком много багажа. Командир экипажа дал распоряжение снять с борта часть чемоданов.

Самолет «Украинских авиалиний» потерпел крушение вскоре после вылета из Тегерана. Погибли 176 человек.

Елена Миронова

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