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Иран сказал, что случилось с украинским самолетом
Экспертное сообщество начало сомневаться в одной из версий
авиакатастрофы, сообщает DEITA.RU.
Организация гражданской авиации Ирана рассказала, что происходило с самолетом «Украинских авиалиний» в аэропорту Тегерана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Fars.
Так, одна из версий произошедшей авиакатастрофы – неполадки в самом лайнере. Косвенно на это указывала часовая задержка вылета. Однако иранская сторона опровергла эту информацию. Задержку вылета объяснили перегрузом: слишком много пассажиров и слишком много багажа. Командир экипажа дал распоряжение снять с борта часть чемоданов.
Самолет «Украинских авиалиний» потерпел крушение вскоре после вылета из Тегерана. Погибли 176 человек.
Елена Миронова