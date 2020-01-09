Иранские ракеты ударили по доллару

Скачущий вверх-вниз индекс доллара (как следствие – курс российского рубля) в целом, не реагирует на осложнившуюся геополитическую ситуацию на Ближнем Востоке. Одни связывают это с «твитом Трампа», другие – предвещают глобальный экономический кризис, сообщает DEITA.RU со ссылкой на BCS Express и другие агрегаторы биржевой аналитики.

В ночь со 2 на 3 января, на экономических подмостках планеты дебютировали последствия очередного конфликта интересов США и Ирана. Тогда доллар, хоть и «скакнул» вниз сразу на 0.44 пункта, все же сумел сохранить частоту и амплитуду периодического «всплытия». Поспешные заголовки об укреплении рубля в СМИ – без ссылок на экономических экспертов – лишь подтвердили, что не стоит делать поспешных выводов.

Объективные данные (актуальные на 8 января; 12:00 по МСК) говорят о том, что доллар реагировал на убийство иранского генерала, равно как и на ответный обстрел американских военных баз не сильнее, чем на релиз фильмов Marvel или твиты шведского блогера PewDiePie. В настоящий момент курс доллара 61 рубль и 25 копеек.

Заявлялось, что ключевые участники международного рынка валют ожидали от Дональда Трампа конкретной реакции на «боевую пощечину» Ирана. Однако именно «Твиттер-бравада» американского президента для СМИ стала главной причиной «стабильности» зеленой валюты.

Впрочем, там, где проглядели журналистские «горячие головы», не зря ели свой хлеб аналитики: с начала геополитических событий динамика золота заставила синусоиду расчертить кривую, которую осилит не каждый профессиональный сёрфер. В один момент котировки совершали скачки с 1524 до 1600 долларов за унцию. Это в большей степени показательно, если вспомнить, что грамотные инвестиции всегда на треть – из золота. Ведь именно aurum страхует в случае глобальных кризисов.

Что касается позиций рубля – «деревянный» уже полтора с лишним года стабильно держит удар. Его точки экстремума не меняют динамики, и стабильно снижаются. И пока никакая угроза «третьей мировой» этого не изменила

Евгений Черёмухин