Жители пострадавшего от наводнения иркутского Нижнеудинска рассказали, что службы ЖКХ первым делом спасают жилье чиновников, сообщает DEITA.RU.

В социальных сетях появилось видео, на котором сотрудники коммунальных служб откачивают воду и расчищают территорию коттеджа в Нижнеудинске. Как поясняют комментаторы, это дом главы Нижнеудинского района Сергея Худоногова, работы там ведутся в первоочередном порядке, в то время как простым горожанам не помогают.

Глава правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области Виталий Мутко потребовал отстранить от должности главу Нижнеудинского района Сергея Худоногова после появления этой шокирующей информации.

Как отмечается в сообщении, после проведенной проверки, факт использования специальной коммунальной техники мэром Нижнеудинского района в личных целях подтвердился.

Минобороны направило в пострадавшую от паводков территорию область более 1,3 тысяч военных. Кроме солдат в затопленные районы Иркутской области отправлено около 300 единиц техники. Вооружённые силы призваны оказать помощь гражданам.

Дмитрий Санников