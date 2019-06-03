Полицейские приморского города Находки разыскали бесследно исчезнувшую 2 июня семилетнюю девочку, сообщает DEITA.RU. Об этом информирует УМВД России по Приморскому краю.

По имеющейся информации, девочка заигралась у подруги и осталась у нее переночевать. Установлено, что ребенок не пострадал, противоправных действий в отношении нее не предпринималось.

Ранее прошла информация, что девочка вышла в 15 часов 30 минут из дома по улице 25 лет Октября и пропала.

В отношении матери ребенка составлен протокол. Ей придется заплатить штраф за ненадлежащее воспитание дочери. Кроме того, с женщиной и найденной девочкой проведена воспитательная беседа.

Екатерина Брязгунова