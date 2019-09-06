Ученые в Томске разработали искусственный интеллект, который провел анализ российского рынка труда и показал, когда лучше всего просить работодателя прибавить вам зарплату, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РГ.

По мнению ИИ, вам не нужно требовать прибавки к зарплате, если ваш труд оценивается работодателем в двадцать, сорок, шестьдесят, семьдесят пять или сто тысяч рублей. Зато вы можете попросить о ней, если ваш заработок – тридцать четыре тысячи рублей. Но вам вряд ли будут платить больше сорока тысяч, добавляет искусственный разум.

Ученые прибавляют: вы можете не волноваться о том, что вам ищут замену, если ваш заработок выше ста тысяч. Вы попадаете в «окно стабильности» таким образом. Пока вы помогаете компании получать прибыль, вас будут терпеть в штате со всеми особенностями характера.

Но когда вам платят двести сорок – двести пятьдесят тысяч, надбавка вам светит очень вряд ли.

Анастасия Туркова