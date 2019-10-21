«Исполнительные, но безмозглые» — приморские дорожники перестарались

Приморские дорожники превзошли все ожидания — разметку рисуют прямо на обочине и в лесу, сообщает DEITA.RU. Видео соответствующего содержания опубликовал паблик dps.control.

По словам автора видео, в Яковлевском районе столько много денег, что дорожную разметку рисуют прямо на обочине. Причем делают даже какие-то свороты в лес.

Местные жители в соцсетях отмечают, что на обочине разметка — еще ладно. «А на другой стороне разметка в лесу видна», — пишут они.

Стоит отметить, что комментаторы даже смогли предположить, каким образом на обочине появилась разметка: «Видимо, им сказали от осевой отступить на столько-то сантиметров, а они люди исполнительные и отступили. Исполнительные, но безмозглые».

Кроме того, появилась информация о том, что не только в Яковлевском районе дорожники странным образом нанесли разметку. В Кавалеровском, оказывается, тоже не все гладко. Разметку, видимо, наносили после прогулки стада коров по проезжей части.

Ранее DEITA.RU писало о том, что приморцы не довольные работой дорожников. С мнением жителей Приморского края солидарны представителей высших кругов власти.

Екатерина Брязгунова